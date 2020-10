Dertig maanden voor onduidelijke ontvoering met marteling voor ‘Helmondse hennep’

DEN BOSCH - Of een man nu werkelijk twaalf uur lang ‘per ongeluk’ is gemarteld omdat zijn ontvoerders de verkeerde persoon de auto introkken, blijft voorlopig een raadsel. Wel krijgen de twee kidnappers, die mogelijk in opdracht van een Helmondse drugskoning werkten, elk dertig maanden cel.

Het Openbaar Ministerie zegt zelf dat de zaak stinkt. Ze krijgt niet helder wat er in april vorig jaar precies is gebeurd. Deels wel: verschillende mensen zagen hoe bij een Eindhovense coffeeshop op klaarlichte dag een man opeens in een Audi werd geduwd, die er vervolgens als een haas vandoor ging.

De politie kreeg van getuigen het kenteken en later op de dag sloeg de marechaussee van Schiphol alarm. In een parkeergarage pikten camera’s de auto op, met een Pool (32) en een Eindhovenaar (36) er in. Ze gingen in de boeien.

Urenlang gemarteld

Maar was er ontvoerd? Waar was die derde man? Die meldde zich de die nacht bont en blauw bij de Antwerpse politie. Hij zou door die twee zijn gekneveld en geslagen en werd bij een loods bij Roosendaal gedumpt. Daar is hij urenlang gemarteld. Hij kon geen antwoord geven op vragen over Helmondse hennep. Opeens kwam iemand binnen, keek hem aan en zei: ‘Dat is de verkeerde’. En daarop mocht hij vrij.

Quote Officier van justitie Stijn Revis zag 'professio­neel crimineel klusjes­werk’ en eiste drie jaar cel voor elk.

De Eindhovenaar en de Pool zeiden daar niks vanaf te weten en het martelen is hen ook niet ten laste gelegd. Wel ontvoering en mishandeling in de auto. Officier van justitie Stijn Revis zag 'professioneel crimineel klusjeswerk’ en eiste drie jaar cel voor elk. De rechtbank pelt daar een half jaartje vanaf en houdt de straf op dertig maanden. Dat is voor beiden, want beiden zijn even schuldig, hoezeer de Pool ook bezwoer dat hij nergens van wist en enkel zijn Eindhovense maat kwam helpen.