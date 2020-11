Designer Twan Verdonck: ‘Een beter leven ontwerp je zelf’

Met kloppende hoofdpijn en strak van de stress schoof designer Twan Verdonck aan bij zijn eerste les mindfulness. Van die mindfulness werd hij weliswaar even relaxed, maar de drukte in zijn hoofd was daarna snel weer terug. Er was duidelijk iets mis met zijn leven, concludeerde hij, ook al had hij een geweldig gezin en een interessante baan. ,,Eigenlijk had ik alles wat ik wilde, maar toch voelde ik me vaak moe en ontevreden.” De reden voor Verdonck om zijn eigen leven opnieuw te ontwerpen.

De methode: Life Design, ontstaan aan de designacademie van Stanford University, hofleverancier van Silicon Valley, de Brainport van Amerika. Verdonck is inmiddels in Nederland een belangrijk voorganger van deze deze ‘maakbaarheidsmovement’. Hij schreef er het doe-boek Ontwerp je leven over, vol korte oefeningen voor een ‘beter leven’.

Leven onder de loep

Volledig scherm Cover boek ‘Ontwerp je leven’ © ED ,,Ik kwam erachter dat ik constant twaalf dagen in de week nodig had”, vertelt Verdonck, die werkt als creative director bij Brabantia in Valkenswaard. ,,Door alle drukte vergat ik echt belangrijke dingen zoals mezelf en m’n partner. Is het niet gewoon een ontwerpprobleem, bedacht ik me. Zou ik mijn ervaring als designer in kunnen zetten om mijn eigen leven opnieuw onder de loep te nemen? Ik ben Life Design gaan testen bij mezelf en tijdens de Eindhovense Dutch Design Week van 2019 onder allerlei bezoekers. Niet alleen bij mezelf werkt het goed, maar ook veel andere mensen bleken er baat bij te hebben.”

‘Vind je echte ik’, ‘Delete je stress’, ‘Hervind je flow’: het klinkt wat ‘Happinez’-achtig. Zweverig dus.

,,Terwijl het juist heel pragmatisch is. Als je de oefeningen uit het boek doet, merk je gelijk of het werkt. Zo hadden we op de DDW een moeder die met haar dochter kwam. Zelf had ze het niet nodig, zei ze, want ze had alles goed voor elkaar. Maar toen zij haar week had ingekleurd schrok ze: ‘Jeetje, ik ben mijn partner helemaal vergeten, ik ga dit weekend nog iets romantisch organiseren!’”

Wat zijn de gouden tips?

,,Maak tijd vrij om je leven om je leven echt onder de loep te nemen. Onderzoek wat je leven leuker maakt, door een kwartiertje iets nieuws uit te testen. Bouw bijvoorbeeld pauzes in waarin je belangrijke dingen doet, iets met je partner, het bos in, of doe helemaal niets: een beetje voor je uitstaren op een bankje. Mensen voelen zich daar vaak schuldig bij, maar het is enorm belangrijk. Als je lekkerder in je vel zit, dan ben je leuker voor jezelf en anderen.”

Wat is de overeenkomst tussen pakweg een keukenrolhouder ontwerpen en je leven?

,,Bij een product ga je kijken: hoe is de situatie nu, wat kan er verbeterd worden? Dan doe je inspiratie op, meestal met een team, oefenen hoe het voelt. Vervolgens ga je de ontwerpen visualiseren met een moodboard. Om je eigen leven te ontwerpen volg je precies dezelfde stappen, met als je wil ook een ontwerpteam. Bij beide is het een even spannend avontuur: het ontwerp dat eruit komt is altijd een verrassing.”

Je hebt wilde plannen...

,,Ja, we willen voor 2025 1 miljoen mensen helpen aan een leuker leven. We willen ook onderdeel worden van lesprogramma’s op scholen, en een tv-programma ontwikkelen. En wat mij betreft zou Life Design ook een vast onderdeel moeten worden van de Dutch Design Week. Waarom naast een leuke stoel ook niet een leuker leven ontwerpen?”

‘Ontwerp je leven’ door Twan Verdonck, verschijnt 4 december, 22 euro, uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Oefeningen uit het boek zijn ook te downloaden op deep-life-design.com

Twan Verdonck (1979) studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en de Brunel University in Londen. Hij werkte als designer voor bekende merken (waaronder Disney) en is creative director bij Brabantia in Valkenswaard. Zijn werk, zoals de Boezels - knuffels voor gehandicapte kinderen - werd aangekocht door onder meer MoMA in New York. Verdonck woont met zijn vrouw en drie kinderen in Waalre.