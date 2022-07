Designlampjes langs Tilburgseweg maken plaats voor conventionele verlichting

PSV is wel in contact met Wijnaldum, maar een transfer is nog ver weg

PSV zou graag willen dat na Luuk de Jong ook Georginio Wijnaldum deze zomer terugkeert in Eindhoven. Op dit moment is dit voor PSV echter niet te financieren en het is afwachten of er later deze transferperiode (die tot 1 september loopt) nog een gaatje ontstaat waardoor een overgang mogelijk is.

9 juli