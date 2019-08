Designmuseum of futurelab krijgt langzaam vorm in Eindhoven

Het plan voor het nieuwe Eindhovense designmuseum krijgt langzaam maar zeker steeds verder vorm. Voor 1 februari aanstaande moet er een compleet uitgewerkt plan liggen. Dan moet ook duidelijk worden op welke plek het museum komt en welke naam het museum krijgt.

Aanvankelijk had het museum als werktitel de naam 'Designmuseum voor de toekomst'. Inmiddels is die naam veranderd in 'Futurelab voor design en technologie’. Dat komt omdat dit de naam is die minister Ingrid van Engelshoven (D66) van cultuur gebruikt in haar cultuurplannen.

Van Engelshoven is van plan jaarlijks 1 miljoen euro uit te trekken voor zo'n museum. Mogelijk dat dit museum in Eindhoven komt, maar er zijn ook enkele andere Nederlandse steden voor dat ‘futurelab’ in de race, waaronder Amsterdam. Komend jaar volgt daarover een beslissing.

Naam

Maar of ‘futurelab’ ook de definitieve naam wordt, is hoogst onzeker. ,,Het moet wel een naam worden die meteen duidelijk maakt wat er in dat museum gebeurt", zegt Chris Sigaloff. ,,Bovendien moet de naam ook meteen voor iedereen begrijpelijk zijn.” Mogelijk komt er een prijsvraag voor een geschikte, aansprekend naam, een suggestie die door de gemeenteraad is gedaan.

Sigaloff is door het Eindhovense gemeentebestuur aangesteld als kwartiermaker voor het designmuseum, nadat ze eerder al een haalbaarheidsonderzoek had verricht. Als ideale locatie voor een museum waarin design en technologie een plek krijgen, kwam dit voorjaar al het Evoluon uit de bus rollen.

Of het museum daar ook wordt gevestigd is nog hoogst onzeker. ,,Daar kijken we wel naar. Maar er zijn ook nog andere geschikte locaties in de stad waar we eveneens naar kijken", aldus Sigaloff. Welke dat zijn, is niet bekend.

Het Evoluon is eind vorig jaar door Philips verkocht aan Foolen & Reijs Vastgoed en Hurks Bouw & Vastgoedontwikkeling. Beide bedrijven zijn samen een plan aan het uitwerken voor het iconische gebouw. Dat voorziet in horeca, hotels, kantoren en kort-verblijfappartementen. Maar ook willen ze het gebouw weer gaan gebruiken voor techniek, design, kennis, cultuur en (jeugd)educatie.