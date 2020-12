DesignOpen in Eindhoven zet zich uitstekend op de kaart

Voor de tweede keer gooiden ontwerpers in Eindhoven dit weekeinde hun deuren open. Om zo belangstellenden de kans te geven hun (nieuwste) werk te zien. DesignOpen is nu al een succes. En wordt groter en groter.

Het is natuurlijk een tikje vreemd om na amper twee edities van een activiteit al te roepen dat het een succes is, maar DesignOpen ís beslist een schot in de roos. De openstelling van ateliers en werkplaatsen van designers in Eindhoven begon tijdens de laatste Dutch Design Week met zes werkplekken. Tijdens het voorbije weekeinde waren er al achttien deelnemers, en dat aantal zal besist nog groeien. Daarmee wordt DesignOpen een belangrijke speler in Eindhoven-designstad. En weer zijn het ontwerpers die de basis hebben gelegd. De geschiedenis herhaalt zich.

Het 'reling-moment'

In 2000 waren het twee designers die de aanzet gaven tot iets dat jaren later uitgroeide tot de Dutch Design Week. Toen waren het Eduard Sweep en Miriam van der Lubbe, net afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven, die deelnamen aan een beurs in het Beursgebouw in Eindhoven. Tijdens een pauze hingen ze over de reling van de vide en keken uit over de beursvloer, en stelden vervolgens vast dat dit commerciële gedoe niet was wat hen trok. Ze besloten gelijk een eigen design-evenement te organiseren. Dat werd de Dag van het Ontwerp, later de Week van het Ontwerp om later de DDW te worden, met vorig jaar zo'n 350.000 bezoekers.

Dit jaar was er geen DDW zoals we die kennen, net zomin als de Saloni in Milaan of de Designbeurzen in Londen en Helsinki doorgingen vanwege het rondwarende coronavirus. Wat er wél was tijdens de recente DDW was een virtuele editie én de eerste editie van DesinOpen. Een nieuw initiatief, ook weer opgezet door designers (en studio's) in Eindhoven. Onder anderen Kiki van Eijk & Joost van Bleiswijk, Alissa + Nienke, Piet Hein Eek, EDHV, Vij5 en Kazerne zetten tijdens de DDW hun deuren open. Werkend op afspraak en met timeslots konden toen toch wat mensen de nieuwste producten en projecten bekijken.

En, belangrijker, men besloot toen dat gelijk vaker dan een keer te doen; om de zoveel tijd worden de deuren van de verschillende ateliers, expositieplekken en studio's - op afspraak - opengezet. Begonnen werd er met zes plekken, inmiddels is het gezelschap al uitgebreid tot achttien deelnemers. En de groep groeit en groeit.

Positieve gevolgen

De Eindhovense ontwerpwereld heeft met DesignOpen wederom iets in gang gezet dat grote - positieve - gevolgen kan hebben. Want met het opengooien van de design-plekken krijgen de ontwerpers eindelijk de aandacht die ze verdienen, niet alleen maar tijdens de negen dagen van de DDW, maar het hele jaar door. En dan vooral van mensen die voor hen van belang zijn, zoals bedrijven, labels en andere professionals.

Met die reguliere openstelling van locaties krijgt de stad gelijk ook de zo gewenste impuls om doorlopend iets van design te kunnen laten zien in 'designhoofdstad Eindhoven'. Daarbij past DesignOpen naadloos in de plannen om in de stad designdistricts samen te stellen danwel verder uit te bouwen; ook met het doel design gedurende het hele jaar te kunnen laten zien.

In april wat langer

Zo om en nabij zes keer per jaar willen de deelnemers DesignOpen regelen. En voor april wordt er stiekem al gedacht aan een wat langere versie. Als alternatief voor de beurs in Milaan die niet doorgaat.

Om vooral het professionele publiek te bereiken, zijn tijdens de tweede editie de ateliers open op zondag én maandag. Je kunt dus ook vandaag nog terecht op achttien designplekken in de stad.

Volledig scherm Beeld van de studio van Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk, deelnemers aan DesignOpen. © Kees Martens/DCI Media