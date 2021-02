Designprijs 2021 voor Eindhovense ontwerper Bart Hess

Verbeelding

Met Hess is de verbeelding aan de macht. In zijn werk vervagen de grenzen tussen het menselijk lichaam, huid, materiaal en ontwerp. Met de organische vorm als terugkerend ankerpunt neemt de mens nieuwe gedaanten aan. Hess zet bij deze transformaties (met titels als Liquified en Mutants) alles in wat nodig is om zijn punt te maken; techniek, animatie en sound design. Het resultaat is even adembenemend als fascinerend, of het nu gaat om ‘jurken’ die hij maakte voor Lady Gaga of om ‘bodysculptures’ voor Nationale Opera & Ballet. Hess maakt vaak ook decors en kostuums voor Dance Company Nanine Linning.