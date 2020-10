Designstudenten duiken in de gezondheidszorg

Griezelen voor de allerklein­sten bij DippieBoe in Best

25 oktober BEST - Dit weekend was het eerste weekend van 'DippieBoe', het Halloweenfeest van Attractiepark DippieDoe in Best. Voor het eerst organiseerde het park een speciaal themaweekend voor de allerkleinsten. ,,Zoiets voor kinderen is er nog niet, dus daar wilden wij graag de eerste in zijn.” aldus Michelle de Bresser, marketing-communicatiemedewerker van het park.