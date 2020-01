Deskundigen over aanpak anorexia: ‘Bind patiënten zoals Fem niet langer vast’

De situatie van Fem is bijna onvoorstelbaar. Al 21 maanden ligt de jonge vrouw (19) vastgebonden op een bed bij de GGzE in Eindhoven. Fem - niet haar echte naam, maar de naam die haar ouders gebruiken om haar privacy te waarborgen - lijdt aan de eetstoornis anorexia, waardoor ze niet wil eten en gevaarlijk vermagert. Ze krijgt gedwongen sondevoeding en wordt gefixeerd omdat het gevaar groot is dat ze zichzelf iets aandoet als ze zich vrij kan bewegen. Fem kampt met veel complexe problemen en is suïcidaal.



De situatie van Fem is uitzonderlijk maar niet uniek. In het afgelopen jaar zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid 190 meldingen bij de zorginspectie gedaan van het gedwongen toedienen van vocht of voeding bij patiënten. Zij waren veelal in kritieke toestand door vergevorderde anorexia. Over de beste aanpak voor zulke patiënten zijn de meningen verdeeld. Sommigen pleiten ervoor eerst de eetstoornis te behandelen en pas daarna de achterliggende oorzaak. Volgens anderen moet het juist precies andersom.