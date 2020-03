Desolate sfeer in Eindhovense binnenstad; ‘Er is nog geen klant binnen geweest’

Slechts de Etos en Kruidvat als ‘vitale’ winkels, de Primera in de Piazza en Service Point op de Marktstraat en wat kleine ondernemers zijn de hele dag geopend. Bij de Etos in de Rechtestraat is vrijdagochtend een handvol klanten geweest. ,,De meesten vragen naar paracetamol en desinfecterende zeep of gel voor de handen. Paracetamol hebben we, maar de desinfecterende artikelen zijn allemaal uitverkocht”, zegt een medewerkster van Etos.

Geen klant binnen

Aan de overkant is Jewel open. ,,We zijn de afgelopen dagen dicht geweest. Ik hier in de zaak bezig en met dit weer de deuren open is wel zo fijn. Maar er is vanochtend nog geen klant binnen geweest”, zegt Tim Coolen. Verderop in de Rechtestraat zijn alleen Sow Low en Kruidvat open.

Op de Demer is Jamin open en daarnaast een Outlet van Clark Schoenen. Een aantal winkeliers, zoals Blokker, heeft aangepaste openingstijden en is alleen vrijdagmiddag open. Of slechts op afspraak. In de Hermanus Boexstraat is naast het Kruidvat ook Boekenvoordeel geopend. ,,Wij zijn onderdeel van een keten en die bepaalt op wij open zijn of dicht gaan”, zegt een medewerkster. Ook de HEMA, opticien Stufkens en chocolaterie Boulanger zijn open.

Pas echt crisis als er geen wijn is

In de Vrijstraat is naast de Spar en Subway een aantal modezaken geopend. De geopende kindermodezaak Lolly Pop is druk met het verwerken van online bestellingen. Ook wijnhandel Henri Bloem is geopend. ,,Met name vanmorgen hebben we flink wat klanten gehad. Die kunnen dan tot elf uur met de auto bij de zaak komen om wat dozen wijn in te laden. We zeggen wel eens ‘het is pas echt crisis als er geen wijn meer is’, maar we merken het zeker”, zegt Lennert Bongers. ,,Restaurants nemen niet meer af, ook veel zakelijke klanten bestellen nu niet meer.”

Op afspraak

Op de Nieuwe Emmasingel zijn vrijwel alle zaken dicht. Alleen de outletstore van Eddy’s is open. Enkele zaken, zoals interieurzaak Homestock, zijn slechts op afspraak te bezoeken. Veel winkels hebben op hun deuren verwijzingen naar de website staan, waar mensen online kunnen bestellen.

Veel meer pakketjes

Dat daar veel gebruik van gemaakt wordt, merken PostNL-punten bij Primera in de Piazza en Service Point op de Markstraat. Beide zaken moeten open blijven omdat ze als afhaal- en brenglocatie voor PostNL fungeren. ,,We hebben een veel groter pakketten-verkeer dan anders. Je merkt dat veel winkeliers hun spullen verzenden. En omgekeerd wordt er ook meer afgehaald hier”, zegt de baliemedewerker van Service Point.

Uitgestorven

Alle horeca is gesloten, maar McDonald’s en KFC zijn open voor het afhalen van maaltijden. Burger King in de Hermanus Boexstraat is dicht. Overdekt winkelcentrum De Heuvel is uitgestorven. In de ochtenduren is alleen Antwerpse bakkerij Volkslust geopend. Na 12 uur komen daar nog enkele andere zaken bij, zoals Open32, Holland&Barret, Intersport en Intertoys. Maar ook in de Heuvel blijven de meeste zaken de hele vrijdag dicht.