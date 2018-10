Detacheerder PEAK-IT opent vestiging op Flight Forum Eindhoven

EINDHOVEN - IT-detacheerder PEAK-IT opent 1 november een vestiging op Flight Forum in Eindhoven. De dochter van de Manpower Group verwacht komend jaar zo'n 100 mensen nodig te hebben in Eindhoven.

Op Flight Forum 840 brengt Manpower alle takken van het bedrijf samen: naast het technisch uitzendbureau zelf zijn dat de PEAK-IT, iSense en Experis Ciber. Alle drie doen ze aan het detacheren van technici bij bedrijven, op verschillende niveaus. In totaal komen er in het kopgebouw van het kantorencluster ongeveer 100 mensen te werken, zegt operationeel directeur Richard Stassen van PEAK-IT.

PEAK-IT heeft al vestigingen in Naarden en Rijswijk. Landelijk zendt het bedrijf 400 mensen uit. Daarmee is het een van de grootste detacheerders van Nederland met ongeveer negentig mensen kantoorpersoneel. Doel van het nieuwe kantoor is om het werkgebied onder de grote rivieren verder uit te breiden. Door alle onderdelen onder één dak te brengen wil het bedrijf de dienstverlening verder ‘optimaliseren’.



Quote Want het kan toch eigenlijk niet zo zijn dat een bedrijf als PEAK-IT ontbreekt in het zuiden des lands. Richard Stassen, Operationeel directeur PEAK-IT

Voor Eindhoven is de dienstverlener al eerder begonnen met het werven van personeel, eerst vanuit hoofdkantoor Naarden, de laatste tijd in huis bij Manpower. Vooral helpdeskmedewerkers en systeembeheerders worden gezocht voor derden. Inmiddels werken er 40 mbo’ers en hbo’ers bij bedrijven in de regio. ,,We zijn zeker niet verkeerd ontvangen en dat was voldoende onderbouwing om definitief naar Eindhoven te komen en te blijven. Want het kan toch eigenlijk niet zo zijn dat een bedrijf als PEAK-IT ontbreekt in het zuiden des lands.”

Lease-jacuzzi

Het zoeken van goed gekwalificeerd personeel noemt Stassen een ‘waanzinnige uitdaging’. ,,Want de strijd om de it-professional is al weer losgebarsten. We hoorden van een bedrijf zelfs dat er een lease-jacuzzi aangeboden wordt. Zelf houden we het er op dat naast een goed salaris inhoudelijk uitdagend werk bovenaan staat in het wensenlijstje van nieuwe medewerkers. En dat bieden wij, liefst in een goede persoonlijke carrièreplanning.” Uit ervaring weet PEAK-IT dat voor elke vacature 12 sollicitanten nodig zijn. Vandaar dat er 1200 mensen gezocht worden voor de 100 banen.

PEAK-IT werkt ook samen met onderwijsinstellingen in de regio. Contracten daarvoor zijn al gesloten met twee scholen, maar namen wil Stassen nog niet noemen. Daar geeft de detacheerder gastlessen over sollicatietraining. Ook worden docenten bijgepraat. Zo worden ook studenten geïnteresseerd voor het werk bij de detacheerder, erkent Stassen.

Ook zijn al contracten gesloten met enkele nieuwe klanten in Zuid-Nederland, zegt Stassen. Het regiokantoor werkt onder meer voor BDO Accountants & Adviseurs, kantoorinrichter Ahrend en installateur SPIE.