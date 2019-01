Deur op een kier voor Kleine Ruit tussen Eindhoven en Nuenen

EINDHOVEN - De Grote Ruit was niet haalbaar. Maar Eindhoven zet de deur op een kier voor de Kleine Ruit: een nieuwe weg tussen de stad en Nuenen en het Dommeldal in.

VVD-wethouder Monique List heeft de deur op een kier gezet voor een nieuwe weg ten noordoosten van Eindhoven. Volgens List is de verkeerssituatie in dat deel van de stad nijpend, en moet er snel naar een goede oplossing worden gezocht.

In het coalitie-akkoord hebben VVD, GroenLinks, PvdA en CDA daar ook afspraken over gemaakt, zo bracht List de gemeenteraad dinsdagavond in herinnering. ,,We hebben afgesproken dat we zorgen voor een robuuste infrastructuur, en de aanleg van een nieuwe weg hebben we daarbij niet uitgesloten", aldus de wethouder.

List werd dinsdagavond in de raad door de fractie GroenLinks op het matje geroepen voor haar visie op de toekomstige verkeersstructuur van de stad.

Fractievoorzitter Rik Thijs wilde van List weten of ze inderdaad gezegd heeft wat vorige week in deze krant stond, namelijk dat ze de aanleg van een nieuwe weg aan de noordoost-kant van de stad niet uitsluit.

Gedeputeerde

De Eindhovense verkeerswethouder reageerde daarmee op de oproep van de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) van Mobiliteit, eerder in deze krant.

Van der Maat riep, in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart, de gemeenten Eindhoven, Helmond en Nuenen op met een plan te komen om verkeersproblemen tussen de drie gemeenten - het ‘hart van Brainport’ - op te lossen.

Volgens Rik Thijs kiest de VVD daarbij onmiddellijk voor de ‘ouderwetse reflex van het willen aanleggen van nieuw asfalt'. In de raadsvergadering daagde hij List dan ook uit daar afstand van te nemen, maar de wethouder ging daar niet op. ,,Ik houd me gewoon aan wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken.”

Opwaardering

In dat akkoord staat dat bij het oplossen van de verkeersproblemen aan de noordoost-kant van Eindhoven ‘opwaardering van de bestaande infrastructuur of aanleg van nieuwe infrastructuur een mogelijkheid is'. In dezelfde passage staat ook dat er voor realisatie van de Grote Ruit in deze coalitie geen draagvlak is.

,,Maar in het coalitie-akkoord staat ook dat we de natuur zullen beschermen", zo stelde Thijs. ,,Wij zoeken het daarom in andere oplossingen, in maatregelen die de doorstroming zullen bevorderen.”