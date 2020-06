Deur op een kier voor Park Hilaria, kermis in Eindhoven komt er mogelijk toch dit jaar

Kermisexploitanten willen wel

,,Voor ons reden om te kijken wat er nog mogelijk is”, aldus Mariola Scheepstra van Eindhoven247. ,,We vinden ook dat we die verantwoordelijkheid moeten pakken richting de kermisexploitanten. Die staan al zolang stil en willen heel graag weer aan de slag. Ik heb al talloze telefoontjes gehad. Er is een kans en die moeten we dan ook onderzoeken.”

Hoe groot die kans is, durft Scheepstra nog niet te zeggen. ,,Het is in ieder geval kort dag. Normaal gesproken vraag je een vergunning acht weken voor aanvang aan en als we uitgaan van een kermis begin augustus, moeten we over vier weken beginnen met de opbouw. We zijn dus ook afhankelijk van de gemeente. Los van de vergunning staan er ook werkzaamheden aan de Kennedylaan gepland. We hopen snel duidelijkheid te krijgen.”