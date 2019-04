Deurnese van stichting voor Sri Lanka: ‘Vreselijk wat het land is overkomen’

Volledig scherm Karen Dieker en Sjors Hendriks op Sri Lanka © Ze zijn flink geschrokken, maar proberen er hun vakantie op het eiland ten zuiden van India niet door te laten vergallen. Wel mijden ze uit voorzorg grote, drukke steden om het risico zo beperkt mogelijk te houden. ,,Kandy bijvoorbeeld laten we voorlopig even links liggen", zegt Dieker. ,,Je moet het niet gaan opzoeken”, vindt de 23-jarige Wintelrese.



Bizar genoeg was het niet de eerste terroristische aanslag waar Dieker en Hendriks de afgelopen tijd van nabij mee geconfronteerd werden. Het stel was nét terug uit Nieuw-Zeeland, waar in maart een schutter dood en verderf zaaide in twee moskeeën in Christchurch. De aanslagen in Sri Lanka zouden een vergelding zijn voor deze actie, werd gisteren bekend.

‘Zó verdrietig’

De twee hoorden zondagochtend in Anuradhapura van de aanslag in Negombo, via Nederlandse media. ,,We hebben onze ouders direct een berichtje gestuurd dat wij in orde waren.” Later hoorden de twee Brabanders dat ook de eigenaar van het guesthouse waar zij in Negombo hadden overnacht, in de kerk had gezeten toen de explosies plaatsvonden. ,,Hij heeft een ernstige shock opgelopen, maar gelukkig heeft hij het overleefd”, zegt Dieker. ,,Dit is zó verdrietig voor Sri Lanka. Het toerisme in het land was juist sterk aan het opkomen. Dat is nu voorlopig wel helemaal klaar.”

Die zorg wordt gedeeld door Christine van Heur. De Deurnese is al sinds 1984 een zeer regelmatige bezoekster van het eiland en doet er veel goed werk met haar stichting Sri Lanka Sociaal. Zo geeft ze financiële ondersteuning aan de allerarmsten bij huisvesting, scholing en werk. Negombo is het werkgebied van de stichting. Drie weken geleden keerde Van Heur terug uit Sri Lanka. ,,Het is vreselijk wat het land is overkomen. Vooral ook economisch gezien: het toerisme zat de laatste jaren enorm in de lift.”

Veel van de mensen die de stichting de afgelopen decennia heeft geholpen, wonen in de parochie Sint-Sebastiaan. Van Heur weet vooralsnog weinig tot niets van wat hen is overkomen. Met de familie Groose, vrienden inmiddels, heeft zij heel eventjes contact gehad. ,,Ze konden nog net vertellen dat zij veilig zijn, maar daarna konden zij geen woord meer uitbrengen. Ik wil hen nu even niet lastig vallen met telefoontjes, dat komt nog wel. Maar mijn eerste reactie was: ik moet daarheen, zo snel mogelijk.”

Christine van Heur met de familie Groose, links Hashani.