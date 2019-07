Devil Rock is nieuwe aanwinst voor Park Hilaria in Eindhoven

De Devil Rock is een van de weinige, spectaculaire nieuwkomers op de Eindhovense kermis, maar volgens Mariola Scheepstra van organisator Eindhoven247 wel een bijzondere, al was het alleen maar vanwege de forse afmetingen. ,,Het is een heel grote molen, die vanwege de omvang niet zoals gebruikelijk aan de zijkant van het terrein staat, maar een plekje krijgt midden op de weg, aan de noordzijde van Park Hilaria.”

Volgens exploitant Corry Sipkema uit Apeldoorn is Eindhoven de eerste grote kermis in Nederland waar zijn Devil Rock te zien zal zijn. ,,We hebben hem onlangs aangekocht in Duitsland, waar hij twaalf jaar heeft rondgereisd. De Devil Rock is uniek in zijn soort, met zes armen waar zes zitplaatsen aan hangen. In diverse snelheden draai je alle kanten op en ga je over de kop.”

Dinosaurussen

In de categorie duizelingwekkend snel, hoog en groot zijn de Eclipse (48 meter hoog), Chaos en de Airrace Bungee Katapult drie oude bekenden. Twee jaar geleden stonden de attracties voor het laatst in Eindhoven. Wel gloedjenieuw op Hilaria is World of Living Dinosaurs, vooral bedoeld voor jeugdige kermisgasten. Een soort van reizend museumpje, waar van alles over dino’s te leren is. Er staan levensgrote replica’s. ,,Leuk om mee op de foto te gaan en te aaien”, zegt Scheepstra.

Een andere nieuwkomer is Bumper Ballet, een attractie die in samenwerking met Eindhoven Museum en kunstenaarscollectief Dropstuff.nl is ontwikkeld: een kleine botsautobaan waarbij de besturing van de karretjes halverwege de rit wordt overgenomen door de computer. De botsauto's gaan vervolgens met elkaar een ‘ballet dansen’. ,,Het is geïnspireerd op een oude reclamefilm met dansende Dafjes uit de jaren zeventig die ook wordt vertoond tijdens de rit", weet Scheepstra. Ook andere Eindhovense innovaties op het gebied van mobiliteit -en doorkijkjes naar de nabije toekomst- worden in beeld gebracht, zoals een al in 1931 door Philips ontwikkelde elektrische fiets.

Quote Het worden weer tien dagen feest Mariola Scheepstra , Eindhoven247

,,Het worden weer tien dagen feest”, belooft Scheepstra. ,,Zo hebben we een heel leuke programmering met Nederlandstalige artiesten onder de noemer Hollario. Ook mascotte Larie loopt weer rond.” Park Hilaria telt in totaal 94 attracties. Met de opbouw wordt vrijdag 26 juli begonnen. Vanaf die dag is de John F. Kennedylaan tussen de Ring en de Prof. Dr. Dorgelolaan afgesloten.

De ritprijzen op Hilaria zijn enkele jaren geleden losgelaten, nadat eerder jarenlang een maximum bedrag van drie euro per kaartje werd gehanteerd. Volgens Scheepstra is daartoe destijds in overleg met de kermisbond besloten. ,,De exploitanten van grote vermaakzaken dreigden af te haken; het was voor hen niet rendabel meer om naar Eindhoven te komen.” Exploitanten mogen nu maximaal zes euro per rit vragen. Over de ritprijs van zijn Devil Rock denkt exploitant Sipkema nog even na. ,,Maar dat wordt zeker geen zes euro.”