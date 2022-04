Deze app kan je helpen om controle te krijgen over je eetbuien

NIEUWS PSV moet talentvol­le linksback Fredrik Oppegard voorlopig missen

PSV kan voorlopig geen beroep doen op Fredrik Oppegard, de talentvolle linksback van Jong PSV. De 19-jarige Noor was gisteren ziek en bleek uiteindelijk een ontsteking aan de blinde darm te hebben. Daaraan is hij onmiddellijk geopereerd en de verwachting is dat hij zaterdag weer naar huis kan.

23 april