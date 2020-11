Deze bergbeklimmer wil met een zonne-auto ‘naar het einde van de wereld’

PSV onder druk moet zonder Mario Götze van PAOK zien te winnen: ‘En dat kunnen we’

25 november PSV-coach Roger Schmidt kwam woensdag met een jobstijding voor de PSV-achterban. Sterspeler Mario Götze ontbreekt donderdag in het cruciale Europa League-treffen in het Philips Stadion met PAOK Saloniki. ,,De tijd is te kort om hem er al bij te hebben”, vertelde de trainer. Ook Ryan Thomas is er niet bij, naast vier andere geblesseerden (Obispo, Romero, Van Ginkel en Gutiérrez).