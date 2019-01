Deze Brabantse artiesten gingen Duncan Laurence voor op het Eurovisiesongfestival

Uit onverwachte hoek kwam opeens Duncan Laurence tevoorschijn als inzending voor het Eurovisiesongfestival. De zanger is geboren in Spijkenisse en studeerde in 2017 af aan de Rockacademie in Tilburg, waar hij nu nog steeds woont. Voor het grote publiek is hij relatief onbekend, maar volgens songfestivalkenners maakt dat weinig uit. De winnaars van de afgelopen twee jaar, Portugees Salvador Sobral (2017) en Israëliër Netta Barzilai (2018), waren ook geen grote sterren in eigen land. Bovendien treedt hij in de voetsporen van deze bekende en minder bekende Brabantse voorgangers:

1957 - Corry Brokken (geboren in Breda)

De eerste Brabantse is gelijk ook de eerste Nederlandse winnares van het Eurovisiesongfestival. Met het lied ‘Net als toen’ won zij de tweede editie. Naast zangeres was Corry Brokken ook radio -en televisiepresentatrice. Ze heeft een jaar met Snip en Snap op de revue opgetreden. Op 31 mei 2016 overleed ze in Laren.

1964 - Anneke Grönloh (groeide op in Eindhoven)

Anneke Grönloh is geboren in Nederlands-Indië. Na de bevrijding werd het gezin opgevangen in Grave en ze groeide op in Eindhoven. In 1964 deed de zangeres mee aan het Eurovisiesongfestival. Met het lied ‘Jij bent mijn leven’ eindigde ze samen met België op de tiende plaats. Twee jaar eerder scoorde ze een grote hit met het lied 'Brandend Zand’.

1969 - Lenny Kuhr (Eindhoven)

Na jaren laag te zijn geëindigd is er eindelijk weer winst voor Nederland: Lenny Kuhr uit Eindhoven won in 1969 met het zelf gecomponeerde lied ‘De Troubadoer’. Helaas moest ze de winst wel delen met maar liefst drie andere landen: Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Desalniettemin een mooie overwinning.

1972 + 1976 + 1979 Sandra Reemer (Sint Michielsgestel)

Sandra Reemer is geboren in Indonesië en groeide op in Sint-Michielsgestel. Ze deed maar liefst drie keer mee met het songfestival. In 1972 deed ze dat samen met Dries Holten onder de naam Sandra & Andres. Ze werden vierde met het lied ‘Als het om de liefde gaat'. In 1976 deed ze onder haar eigen naam mee met het lied ‘The party is over’ en werd negende. De derde en laatste keer ging ze schuil onder de naam Xandra met het lied ‘Colorado'. Ze werd twaalfde. Op 6 juni 2017 is ze overleden aan borstkanker.

1974+1980 - Mouth & MacNeal (Sjoukje Smit geboren in Tilburg)

Maggie MacNeal, geboren in Tilburg als Sjoukje Lucie van ’t Spijker, later Sjoukje Smit. In 1974 wordt ze aan zanger Willem Duyn gekoppeld en doen ze als het duo Mouth&MacNeal mee aan het Songfestival. Tegen ‘Waterloo’ van ABBA kunnen ze niet opboksen, maar ze eindigen wel op een mooie derde plek met het lied ‘I See a Star’. In 1980 deed Smit opnieuw mee onder de naam Maggie MacNeal met het lied ‘Amsterdam'. Toen eindigde ze op de vijfde plek.

1981+1999 - Linda Williams (Geboren in Valkenswaard)

In 1981 mocht Linda Williams meedoen met het Songfestival nadat Oscar Harris zich op het allerlaatste moment had teruggetrokken. Met het lied ‘Het is een Wonder’ werd ze negende. In 1999 stond Linda opnieuw op het songfestivalpodium samen met haar dochter Eva Jane. Ze kwam dit keer uit voor België met het lied ‘Like the Wind’ en eindigde op een gedeelde twaalfde plaats.

2004 - Re-Union (Paul de Corte, Deurne)

Het zangduo Re-Union bestaande uit Paul de Corte en Fabrizio Pennisi deed in 2004 mee met het lied ‘Without You’. Omdat Nederland in 2003 niet hoog genoeg geëindigd was, moest Re-union op 12 mei eerst aantreden in de halve finale. Hierbij lukte het hen bij de beste tien te eindigen als zesde. Helaas kwamen ze in de finale niet hoger dan de twintigste plek. Winnaar dat jaar was Oekraïne.

OG3NE (Fijnaart)