Deze dierenarts helpt exotische dieren: ‘Alleen geen giraffe en olifant gehad’

Video Nabeschou­wing: 'PSV heeft behoefte aan meer ervaring’

10:32 PSV bereikte donderdagavond ternauwernood de play-offs voor deelname aan de Europa League. De ploeg van Mark van Bommel oogde niet best en kwam aan het eind zelfs nog goed weg. ,,Dit was echt een van de slechtere wedstrijden die ik ooit van PSV heb gezien”, zei PSV-watcher Rik Elfrink na afloop. Bekijk hier zijn nabeschouwing op het duel in Eindhoven.