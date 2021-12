Deze Eindhovenaar tovert Usine om tot Café Restaurant Eindhoven: 'Thema, vorm en mentaliteit moeten kloppen’

Video Mwene maakt dankzij al dan niet bewust hakballe­tje zijn eerste PSV-goal: ‘Denk dat hij zelf wilde schieten’

Philipp Mwene (27) moest er even op wachten, maar zaterdagavond maakte hij dan toch zijn eerste doelpunt voor PSV tegen FC Utrecht (4-1). Mede dankzij een geniaal hakballetje van Ritsu Doan, of was dat toch geluk? ,,Ik weet het niet, ik denk dat hij zelf wilde schieten”, zei Mwene met een grijns.

4 december