Deze Eindhovense studenten kunnen met een zwaai betalen dankzij de chip in hun hand

Een piepje klinkt uit de koffieautomaat in de hal bij Fontys Hogescholen in Eindhoven, als student Sam Mensink (21) zijn hand erbij houdt. Tot een bekertje koffie leidt de chip die in november vlak onder zijn huid geïmplanteerd werd nog niet. Fontys wil er nog niet aan. „Technologisch kan het, maar protocollen zitten het gebruik nog in de weg”, zegt Fontys-medewerker Jochem Goedhals (33). Hij kwam in november met het idee zich te laten ‘biohacken’, een handvol studenten volgde zijn voorbeeld.