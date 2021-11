Deze mensen moeten zich wéér aanpassen aan de nieuwe coronaregels: ‘even schelden en er dan het beste van maken’

Grote brand in Eindhoven­se basis­school De Vijfkamp, directieka­mer in vlammen op

EINDHOVEN - Bij basisschool De Vijfkamp aan de Waddenzeelaan in Eindhoven is zondagochtend rond 07.15 uur een grote brand ontstaan. Dat meldt de brandweer. De directiekamer is daarbij volledig uitgebrand. Inmiddels is de brand onder controle.

14 november