Deze ondernemers merken niks van crisis: 'Het schildersvak is beslist niet uitstervend’

Aantal besmettin­gen in Bergeijk rijst de pan uit

13 december BERGEIJK - Het aantal coronabesmettingen in Bergeijk loopt hard op. De afgelopen veertien dagen telde de gemeente meer dan 11 nieuwe gevallen per duizend inwoners. Daarmee zit Bergeijk nu op een niveau dat vergelijkbaar is met de piek in Bladel en Reusel-De Mierden eerder dit najaar.