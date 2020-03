Deze piepkleine Albert Heijn in Eindhoven zet alle zeilen bij om coronavrij te blijven

Want hoe kan men veilig boodschappen doen in een winkel waar de gangpaden niet breder dan één meter zijn? Waar personeel vakken vult, de kassa bewaakt en er een csu-medewerker de boel schoon houdt? Dan is anderhalve meter afstand houden plotseling niet zo makkelijk meer. De reactie van een perswoordvoerder is veelzeggend: zij vertelt over het dinsdag afgekondige deurbeleid. ,,Ik kan er op dit moment dus niet meer over zeggen dan dit. Je zou het CBL even kunnen bellen om naar de status te vragen.”