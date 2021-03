Deze regionale ondernemers gooiden het roer om en innoveerden in de coronacrisis

OPINIE Museum Vonk wordt geen ‘Efteling’ al doet de petitie dat wel vermoeden

11 maart EINDHOVEN - In een paar weken tijd ondertekenden zo'n 2500 mensen de petitie tegen de uitbreiding van het Prehistorisch Dorp in de Eindhovense Genneper Parken. Vonk, zoals het nieuwe museum straks moet gaan heten is een onacceptabele inbreuk op de natuur, zo is de heersende gedachte. De vraag is echter in hoeverre de ondertekenaars echt op de hoogte zijn van de plannen voor het museum.