Deze uitjes in de regio zijn leuk voor de herfstvakantie

EINDHOVEN - Eindhoven-Noord is met het Sportpark Op Noord en de vele recreatieve mogelijkheden op de Vijfkamplaan een plek waar veel te doen is op het gebied van sport en spel. Begin volgend jaar komen daar nog een trampoline park en een indoorspeelparadijs bij. Ook nu tijdens de gedeeltelijke lockdown is er genoeg te doen.

De kinderen hebben herfstvakantie. Op vakantie gaan is in deze coronatijd niet voor iedereen een optie, maar een week binnen zitten met de kids ook niet. Welke uitstapjes zijn nog wel mogelijk? Deze krant ging langs bij een aantal uitjes in Eindhoven-Noord om te kijken wat wel kan.

Bij GlowGolf zijn alleen de golf en de escaperooms open. De jeu-de-boulesbanen en de Skihut zijn gesloten. Shallina Kuwas is met haar dochter Kiana (11) en vriendin Eva (11) aan het golfen. ,,We zijn eens gaan kijken wat er mogelijk is in de herfstvakantie. Hier kan je reserveren zonder tijdslot voor een redelijk bedrag", vertelt Kuwas. ,,Het is hartstikke leuk en goed geregeld.”

Quote Met een camera houden we in de gaten wanneer mensen kunnen starten, zodat er genoeg ruimte is Petra van Bogget, GlowGolf

Petra van Bogget, assistent bedrijfsleider vertelt: ,,Het pand is groot genoeg om alles veilig te doen. Met een camera houden we in de gaten wanneer mensen kunnen starten, zodat er genoeg ruimte is. Om te zorgen dat spelers sneller doorschuiven, mag men nu maximaal zes keer slaan per baan."

Eva en Kiana genieten volop. ,,Het is heel leuk. Iedere hal heeft een ander thema, zoals aliens en schatten", zegt Eva. Kiana lachend: ,,Ik kan het alleen niet zo goed. Ik sla iedere keer mis."

Tijdslot

Omdat het in de herfstvakantie altijd druk is, is GlowGolf al om 10.00 uur om meer mogelijkheden te bieden. Dat geldt ook voor de Mega Bowling. Zij gaan al om 09.30 uur open. Bedrijfsleider Chiang Wu verzucht: ,,Men kan helaas alleen een baan huren, de rest is gesloten. We werken met tijdsloten. Het levert niet veel op, maar we zijn er nog."

Het in augustus geopende All-in 040 ziet na een stijgende lijn op dit moment helaas veel annuleringen. ,,Maar alle activiteiten kunnen gewoon coronaproof gedaan worden. Prison Island (ontsnappen uit een cellencomplex), bijlwerpen en jeu-de-boules", zegt bedrijfsleider Sven de Brouwer.

Quote We werken met tijdsloten. Het levert niet veel op, maar we zijn er nog Chiang Wu, Mega Bowling

Naast de vele binnenactiviteiten kan men ook kiezen voor Paviljoen op Noord met de buitenactiviteiten. Eigenaar Gerald van den Hurk: ,,Helaas geen herfstvakantie programma dit jaar, maar het beweegplein, de midgetgolf en het klimparcours zijn open. Kinderfeestjes zijn toegestaan. Ook zijn er mountainbikes te huur en zijn er nog clinics mogelijk."

Regels

Bij alle bedrijven is de horeca gesloten en heeft men de nodige actie ondernomen om de anderhalve meterregel te garanderen en aan alle andere coronamaatregels te voldoen. Gebruikt materiaal wordt gedesinfecteerd. Reserveren is noodzakelijk. Mondkapjes worden aanbevolen of zijn verplicht.

Na de activiteit is het niet gezellig napraten in de gelegenheid, maar moet men meteen vertrekken. Een veel gemaakte opmerking is: ,,Als iedereen goed oplet en zich aan de regels houdt, dan kunnen we zo doorgaan en open blijven."

Jumpsquare en Monkey Town

De nieuwkomers zijn Jumpsquare en Monkey Town. Op de Fakkellaan is het pand is in aanbouw van het trampolinepark Jumpsquare. Een woordvoerder laat weten dat medio november het gebouw wordt opgeleverd. Nadien gaan zij zelf nog aan de slag met inrichting en bouw van het trampolinepark. Zij verwachten ergens begin 2021 het park te kunnen openen.

Quote Als gevolg van de eerste coronagolf in de eerste helft van 2020 is de bouw vertraagd Joris Naalden, Monkey Town

Op de Vijfkamplaan gaat Monkey Town zich vestigen in een geheel nieuw pand. ,,Het nieuwe Monkey Town concept zal in deze vestiging worden doorgevoerd. De vestiging gaat veel verschillende attracties voor kinderen in de doelgroep 1 tot 12 jaar bevatten", zegt woordvoerder Joris Naalden.

,,Als gevolg van de eerste coronagolf in de eerste helft van 2020 is de bouw vertraagd. De werkzaamheden zijn nu weer hervat en de huidige planning is dat de vestiging in januari 2021 haar deuren zal openen voor het publiek."