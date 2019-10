Diagnostiek voor U Eindhoven geeft tips tegen prikbendes

,,Afschuwelijk.” Bestuurssecretaris Lynn Rulkens van Diagnostiek voor U in Eindhoven is ontzet over de methode die criminelen sinds kort hanteren om ouderen te bestelen. Ze bellen aan, overtuigen de oudere ervan dat er bloed geprikt moet worden, zeggen na het prikken dat de ‘patiënt’ medicijnen nodig heeft en vragen of de gedupeerde hiervoor wil pinnen op een apparaatje dat ze bij zich hebben. Vervolgens gaan ze naar een pinautomaat om met de zo verkregen pincode en IBAN-nummer de bankrekening van de oudere te plunderen.

Bonafide medewerkers die op goede gronden bloed komen prikken, zijn gemakkelijk te herkennen, geeft Rulkens aan. ,,Onze medewerkers vragen nooit om te pinnen, hebben helemaal geen pinapparaat bij zich en geven ook nooit meteen een uitslag van het bloedonderzoek. Ze zijn te herkennen aan een wit-paars of wit-grijs uniform, met een naambadge”, maakt Rulkens duidelijk.

De criminelen komen vaak met zijn tweeën. Terwijl de ene daadwerkelijk bloed prikt en zo de gedupeerde bezig houdt, zoekt de andere in huis naar waardevolle buit. ,,Onze medewerkers komen altijd alleen en nooit onaangekondigd. Ze komen in principe altijd in de ochtend en zeker nooit 's avonds. Dit omdat mensen vaak nuchter moeten zijn - niet gegeten of gedronken mogen hebben - als we bloed prikken", licht Rulkens toe.

Afschuwelijk

Diagnostiek voor U is geschrokken van de nieuwe methode die criminelen hanteren. ,,Het is voor ons een bedreigende situatie, bloed prikken is onze core business. Het is afschuwelijk dat van kwetsbare menen misbruik wordt gemaakt.”