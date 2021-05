Diamanten paar Jaap en Tiny Morgenstern uit Gestel toch altijd Groningers gebleven

EINDHOVEN - Bij Jaap (82) en Tiny (85) Morgenstern-Pettinga zijn hun Groningse roots nog vaag te ontdekken in hun spraak. Waar Jaap in de stad Groningen is geboren stond Tiny’s wieg in het nabijgelegen Sauwerd. ,,Daar hebben we elkaar ontmoet nadat mijn vader er predikant werd’’, vertelt Jaap Morgenstern. ,,We raakten bevriend, verloofden ons en trouwden in 1961.’’