Diamanten paar Paul en Anne Weijts-Ricketts: Ondanks een flater en een blazer was er geen ontkomen aan

Ze ontmoetten elkaar op de schaatsbaan, nadat Paul in een plas water was gevallen. ,,Hij droeg ook nog eens blazer. Niemand draagt een blazer na school. Hij leek een schooljongen”, vertelt Ann Lachend. ,,Tja, het was een flater”, beaamt Paul. Maar de vonk sloeg over, want in plaats van twee weken bleef Paul er zes.