Dichte kist na late lijkschouwing: ‘Zo had ik haar niet achtergelaten’

Ze had bij leven al veel geleden. Vlak voor het eind woog ze nog maar 35 kilo. Dus toen de uitvaartverzorger tegen Maria Lukken (61) zei dat haar moeder er niet best bij lag, dacht Lukken dat ze het wel aankon. ,,Ik weet heus wel hoe fragiel mijn moeder was, dacht ik. Ze had veel geleden, was vel over been”, zegt Lukken. ,,Maar toen ik haar zag liggen, schrok ik me wezenloos. Zo had ik haar anderhalve dag daarvoor niet achtergelaten.”