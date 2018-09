'Die vader rende voor zijn leven', John van den Heuvel kijkt terug op 'heftig' seizoen Ontvoerd

"Het was een heftig seizoen. Echt een emotionele achtbaan", zegt Van den Heuvel. "We zijn een jaar onderweg geweest voor Ontvoerd. Telkens een week tot twee weken op. In sommige landen zoals Peru zijn we wel drie keer geweest."

Een van de heftigste verhalen van de afgelopen jaren speelde zich af in dat Zuid-Amerikaanse land, vertelt Van den Heuvel. "Daar is het jongetje Dario naartoe ontvoerd door zijn moeder. Vader Ruud wint alle rechtszaken, maar vier jaar later zit zijn zoon nog steeds in Peru. Die vader moest in Arequipa voor zijn leven rennen toen die familie hem onder vuur dreigde te nemen."