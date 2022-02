Die van Slaats maken alleen mennekes, al generaties lang

EINDHOVEN/WAALRE - Je ziet het wel vaker, de oude oma in het midden met achterkleindochter op schoot en daarnaast een trotse moeder en oma. Maar bij mannen komt het minder vaak voor. In de familie van Rob Slaats uit Eindhoven wel, en maar liefst vijf keer.

Pater familias Toon Slaats is er trots op. Hij is 89 jaar en bij hem begint de eerste generatie als zoon Louis in 1959, een jaar na het trouwen, wordt geboren. Weer een jaar later volgt Ton en dan nog twee meisjes. Maar om de vrouwen en meisjes gaat het nu niet. Die tellen niet mee in dit viergeslacht.

Eerst twee jongens

Toon is degene geweest die het vijfvoudige viergeslacht ‘ontdekte’. Dat is niet echt een onderwerp geweest in de familie, maar het krijgen van jongens wel. Lange tijd leek het er op dat ‘de mannen van Slaats’ altijd eerst twee jongens krijgen. Toon's kleinzoon Rob: ,,Mijn overgrootvader kreeg twee jongens. Mijn opa en zijn broer kregen ook eerst twee jongens. Mijn vader en zijn broer kregen vervolgens ook eerst twee jongens.”

Erik maakte als eerste van de kleinkinderen bekend dat hij vader zou worden. Ze waren ze er allemaal van overtuigd dat het een jongen zou worden. Rob: ,,Het was dus geen verrassing dat zijn beide kinderen ook twee jongens zijn, Noah en Quinn. Toen mijn neef Bart ook vader werd van de eerste zoon Bjorn, was het wel een verrassing dat zijn tweede kind een meisje was, Nienke.”

Eindelijk een meisje

Daarna ging de ‘jongens theorie’ niet meer op. Neef Koen kreeg eerste dochter Maidy en Rob heeft ook nog een dochter, Eva. Inmiddels hebben opa en oma Slaats nu tien achterkleinkinderen, waarvan zeven jongens. Linda, de zus van Rob, heeft namelijk ook nog twee zoons, Sem en Luuk.

Toen de vrouw van Rob, Lieke, in verwachting was van de tweede, werd er niet onder stoelen of banken gestoken dat het toch wel erg leuk zou zijn als het zesde kleinkind van Ton na vijf jongens eindelijk eens een meisje zou zijn. Maar vrienden zeiden al direct: ,,Die van Slaats maken alleen mennekes”.

Familie bij elkaar houden

Toon: ,,Onze familie is heel close. We gingen samen op vakantie, vieren samen feest. Er is geen ruzie en niemand blijft voor iemand weg. Ook de kleinkinderen speelden fijn samen in het huis aan de Mispelhoefstraat, waar nu het vliegveld ligt.” Naast zijn familie heeft Toon nog drie passies: jagen, handballen en tekenen. Alle klein- en achterkleinkinderen heeft hij een mooie tekening geschonken.

Feesten en gezelligheid houdt de familie Slaats bij elkaar. Door corona is het laatste feest al weer drie jaar geleden. Tijd voor een volgende.

Woordvoerder van het Centrum Bureau voor Genealogie (Centrum voor Familiegeschiedenis) in Den Haag: ,,Landelijk bekeken is een vierde generatie niet heel bijzonder. Dat neemt niet weg dat het in een familie wel heel speciaal blijft. En zeker als het vijf keer voorkomt. Er speelt een aantal factoren mee. De leeftijd van de voorouders bij de geboorte van hun oudste kind, het feit dat mensen tegenwoordig ouder worden en het ligt er ook aan waar in Nederland je woont. Op het platteland leven mensen langer dan in de stad.”