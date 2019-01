Diederik Samsom: 'Koploper Eindhoven moet nu wel snelheid maken met energietransitie’

Philips exit door brexit

17:42 EINDHOVEN - Philips sluit de enige fabriek van het bedrijf in Engeland. In Glemsford staat de fabriek van Philips Avent. Het bedrijf maakte donderdagmiddag bekend de productie van babyflesjes, kolfapparatuur, babyfoons en flessenwarmers in de loop van 2020 te verplaatsen naar de fabriek in Drachten.