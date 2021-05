Diefstal gereedschap neemt plezier in duurzaam tuinieren niet weg

Elke zondag komen de leden van Proeftuin Meerhoven naar het veld aan Park Forum, een van de bochtige wegen op het bedrijventerrein in Meerhoven. Om twee uur te zaaien of oogsten, harken of onkruid verwijderen. Zondag 2 mei was Gertjan Brouwer de eerste. Meteen zag hij dat de deur van de vrolijk beschilderde container openstond.

De zware stalen balk had de inbrekers niet weerhouden. Drie spaden, drie batsen, twee kruiwagens, rieken, een waterpomp en nog wat andere spullen waren verdwenen, net als de bewakingscamera. Toch had die zijn werk gedaan; de beelden zijn bij de aangifte overgedragen aan de politie, die snel ter plaatse was. ,,Ik had meteen de wijkagent gemaild en na een half uur kwamen ze al aanrijden.”

Vernield

Het was niet de eerste keer dat de Proeftuin last had van ongewenst bezoek. ,,Eerder zijn er kleinere containers vernield, net als kleine kassen”, vertelt Inge Kouw, die ook graag met haar handen in het groen zit. ,,Ook wordt er rommel gedumpt, laatst nog een paar matrassen. De buit van gebruikte spullen zal niet veel opbrengen, de schade is groter.”

Voorlopig nemen de zeven leden gereedschap mee van huis, maar ze hopen de container weer te kunnen vullen. Als iemand zijn kruiwagen, hark of schoffel een tweede leven gunt, lezen ze dat graag via proeftuinmeerhoven.nl. Dat adres geldt ook voor mensen die een bijdrage willen leveren aan duurzaam groente verbouwen. Maar het is geen volkstuin waar ieder voor zich op zijn eigen omheind perceel tomaten en sla probeert te laten groeien. Op veld van 3000 vierkante meter, dat de Proeftuin van de gemeente in bruikleen kreeg en volgens het bestemmingsplan ooit plaats gaat bieden aan een bedrijf, zijn tientallen cirkels aangelegd. ,,In de natuur is niets vierkant”, weet Brouwers. ,,Dus hier ook niet. En werken we zonder bestrijdingsmiddelen.”

Winterpostelein

Kouw vertelt dat ze steeds zoekt naar bloemen die luizen en ander overlast weghouden. Dan wijst ze op winterpostelein ‘lekker voor de stamppot’, Italiaanse palmkool ‘heerlijk in de salade’ en verderop is plaats voor snijbiet, pastinaak, radijs, aardbeien en allerlei kruiden.

Proeftuin Meerhoven, een initiatief van Leo Bakx, is bezig aan het vijfde seizoen. Staat proef voor smaak of experiment? ,,Voor allebei”, antwoordt Kouw. ,,Wij houden van lekker eten, werken graag samen en zoeken ook steeds naar nieuwe mogelijkheden voor duurzame voedselproductie.” Zij en Brouwer hopen dat ze nu met rust worden gelaten.