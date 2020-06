Diefstal sponsorborden dupeert voetbalclub Tivoli in Eindhoven

EINDHOVEN - Voetbalclub Tivoli in Eindhoven is gedupeerd door de diefstal van 7 sponsorborden van het sportpark Heihoef aan de Roostenlaan. De schade: 1400 euro. ,,We willen vooral ook andere clubs waarschuwen dat er mensen op pad zijn om trespa-borden te stelen", aldus bestuursondersteuner John Hanrath van de Stratumse club.

En als iemand iets gezien heeft, dan houdt de voetbalclub zich ook aanbevolen om het te horen. Hanrath noemt de diefstal ‘ongelukkig’. ,,Ons eerste team heeft een dramatisch seizoen achter de rug, met heel veel tegendoelpunten. En natuurlijk lag alles stil door de corona-maatregelen. Maar de club zit weer in de lift, we hebben ook drie nieuwe jeugdteams. En we hebben net de kantine verbouwd met eigen middelen. En dan nemen ze in het weekend 7 borden van nieuwe sponsors mee", aldus het lid van de sponsor- en bouwcommissie.

Volledig scherm Sportpark Heihoef aan de Roostenlaan in Eindhoven. Voetbalclub Tivoli is gedupeerd door de diefstal van 7 sponsorborden. © Tivoli

Hij vermoedt dat de dieven nu rustig een auto konden parkeren in het bos, over het hek of onder de poort door konden om de borden los te schroeven. ,,Want door de herinrichting van het sportpark bij de komst van RPC van de Aalsterweg naar de Roostenlaan, is ons hoofdveld meer richting bosrand geschoven. De borden bij RPC hebben ze laten hangen; maar die zitten ook direct aan de Roostenlaan, in het zicht.” Bij de gemeente Eindhoven heeft de club geklaagd over het slecht geplaatste hekwerk aan de boskant.

Hanrath denkt dat iemand een verbouwing aan het doen is en zo goedkoop aan bouwmateriaal wilde komen. ,,Trespa is goed voor het aftimmeren van een dakgoot of de rand van een schuur. Het is waterbestendig en daarom gebruiken we het ook voor reclameborden. De oude borden hebben ze ook laten hangen.”

Volledig scherm Sportpark Heihoef aan de Roostenlaan in Eindhoven. Voetbalclub Tivoli is gedupeerd door de diefstal van 7 sponsorborden. © Tivoli

De borden worden zo snel mogelijk vervangen door nieuwe. Kosten: 200 euro per bord. ,,Voordeel is wel dat zich meteen nieuwe sponsors gemeld hebben toen we het op Facebook plaatsten. Met die inkomsten kunnen we de nieuwe borden bekostigen. Maar vrolijk worden we daar toch niet van, want we hadden dat geld liever aan andere dingen uitgegeven", aldus Hanrath.

Tivoli neemt wel veiligheidsmaatregelen, welke dat zijn wil de clubondersteuner niet zeggen.