Diefstal van mondkapjes, handgel en meer: ziekenhuizen in Eindhoven en Helmond zijn er ziek van

Eerder kreeg onder meer het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch te maken met diefstal van beschermingsspullen. Nu zijn ook hospitalen in deze regio hiervan dus het slachtoffer, midden in de coronacrisis. „Dit is frustrerend”, zegt een woordvoerder van het Cathrien. „Blijkbaar haalt zo’n crisis niet alleen het beste maar ook het slechtste in mensen naar boven.”