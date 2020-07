Diefstal van pistool bij agent wordt beroepsinbreker met strafblad van 48 pagina's fataal

Al bij binnenkomst van de adresloze (“Ik was net aan het verhuizen toen ze me oppakten)”) Johan (48) blijkt dat het een bijzondere zitting zal worden. Hij heeft zijn door de gevangenis gesmeerde boterhammen bij zich en vraagt meteen het woord. Want: hoewel de pers hem een beroepsinbreker noemde, is hij dat niet. Hij is professioneel dakdekker. Inbreken moest hij, door geldgebrek. En: zijn ex heeft ander verhaal, maar ze moeten hem geloven. “Ik ben goudeerlijk, ik lieg nooit”, zegt hij trots.