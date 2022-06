Dierbare herinneringen aan Soos Struyckenstraat

Pieter raakt niet uitgepraat over de jaren dat hij als dj 33 jaar lang de scepter zwaaide over de muziek van de soos. Daar bleef het niet bij. ,,Nu werk ik bij Lichtstad Radio, heb je dat wel eens gehoord?” Remco was leergierig, mocht kijken als Pieter switchte van het ene naar het andere nummer. Later ging hij zelf plaatjes draaien. Marla heeft mooie herinneringen aan het kienen en de linedance. En ook zij heeft wel eens voor de muziek gezorgd. En ze lette altijd of de anderen het naar hun zin hadden.

In 1978 nam een groep studenten, met steun van de Vereniging van Ouders van het Gehandicapte Kind, het initiatief om jong volwassen ‘geestelijk gehandicapten’ onderling een leuke avond te bieden. In de Struyckenstraat in Strijp was er een leegstaand schoolgebouw. Dat was het begin van de Soos Struyckenstraat. ,,Het was heel bijzonder”, weet Ciska van Lieshout, die zeven jaar later bij de soos aansloot als vrijwilligster. ,,Zes avonden per week, van maandag tot en met zaterdag was het open. Eerst was er weerstand in de buurt.” Mensen met een verstandelijke beperking woonden veelal in gesloten instellingen. In de Eindhovense woonwijken waren bewoners er niet aan gewend hen tegen te komen. Later was er veel waardering.