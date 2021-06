Dieren zorgen voor gevaarlijke situatie in Eindhoven: eend overlijdt, kuikens overleven

Jeu-de-bou­len met een bitterbal en een biertje in voormalige discotheek Hollywood

3 juni EINDHOVEN - Jeu-de-boules een sport voor serieus kijkende Franse mannetjes? Niet in Eindhoven want een tweede indoor boules-baan opent zaterdag de deuren. Boules, Bites, Bar in de oude roemruchte club Hollywood aan de Dommelstraat. ,,Jeu-de-boules is hip.”