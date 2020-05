Dierenrijk Nuenen vanaf zaterdag weer open

,,Dat betekent dat er vanaf zaterdag 600 mensen met een abonnement naar binnen kunnen. Elke dag wordt bekeken of het goed gaat. Zo kunnen we het aantal bezoekers stapsgewijs verhogen”, licht PR manager van Dierenrijk, Linda Engels, desgevraagd toe. ,,Vanaf woensdag streven we naar 1200 bezoekers. Als dat allemaal goed verloopt dan kunnen we uiteindelijk in de zomer 1500 mensen binnenlaten. Dat is ongeveer zestig procent van een goede zomerdag.”

De binnenverblijven van dieren en de stallen blijven nog dicht voor publiek en er zijn ook geen voederdemonstraties. Er zijn vaste looproutes ingesteld. De dierentuin was sinds 14 maart gesloten in verband met de coronamaatregelen.

De terrassen van de dierentuin op de grens van Mierlo en Nuenen blijven ook nog even gesloten, maar bezoekers kunnen wel eten en drinken afhalen. Ook is het sanitair geopend. ,,We plaatsen extra toilet-units, zodat de rijen niet te lang worden. Ook daar moeten mensen 1,5 meter afstand houden en mag er een persoon tegelijk naar binnen. Ouders mogen wel kinderen meenemen en iedereen moet verplicht handen wassen”, zegt Engels.

Protocol getest

,,We hebben een goed protocol geschreven en de maatregelen toegepast in het park. We hebben dit ook al uitvoerig getest met medewerkers. De resultaten zijn allemaal deze week geëvalueerd met de Veiligheidsregio", zegt manager Chantal Ermers van Dierenrijk.

Speciaal aangestelde crowdmanagers zullen erop toezien dat er geen groepsvorming ontstaat. Bezoekers moeten zich nu vooraf wel online aanmelden om te voorkomen dat het te druk wordt en mensen niet de onderlinge anderhalve meter afstand kunnen houden.

Klein Costa Rica

De dierentuinen Zoo Veldhoven en BestZOO mochten vorige week zaterdag al open. Daar werd toestemming voor gegeven door de gemeenten Veldhoven en Best. De tropenhal in Veldhoven, met tropische vogels, is wel gesloten.