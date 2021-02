Diervoerproducent ABZ de dupe door impasse over woonboten op bedrijven De Hurk in Eindhoven

EINDHOVEN - De Eindhovense politiek weigert mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen op bedrijventerrein De Hurk tot wethouder Yasin Torunolgu een oplossing heeft gevonden voor een conflict met een groep woonbootbewoners. Diervoerproducent ABZ aan de Hastelweg die wil uitbreiden en innoveren is de dupe. ,,We hadden al klaar willen zijn maar we moeten nog beginnen’’, zegt directeur Marcel Roordink over de geplande verbouwing.

,,Natuurlijk balen we enorm’’, reageert hij op de laatste ontwikkelingen rondom het conflict tussen de woonbootbewoners in het afwateringskanaal van het bedrijventerrein en de gemeente.

ABZ Diervoeding is al zeker sinds 2018 bezig met een uitbreiding van de capaciteit van de fabriek in Eindhoven van 250.000 ton naar 350.000 ton per jaar. Ook wil het bedrijf een nieuwe methode toevoegen om pluimveevoer salmonellavrij te maken.

Tegenvaller

Het initiatief kreeg vorige week een nieuwe tegenvaller te verwerken. Het besluit over een nieuw bestemmingsplan werd uitgesteld omdat de gemeenteraad meent dat er eerst een oplossing moet zijn voor de woonbootbewoners in de buurt. Een poging van de gemeente om de woonboten te laten verhuizen, mislukte vorig jaar door een uitspraak van de rechter. Eindhoven kreeg de opdracht om voor het eind van 2020 een nieuw besluit te nemen maar dat is tot op heden niet gebeurd.

,,De woonbootbewoners wachten al een jaar en de gemeente gaat vrolijk verder met andere plannen en dat voelt verkeerd’’, zei D66-raadslid en initiatiefnemer Tom Brouwers over de worsteling en het ongemak van de politiek.

Economische schade

ABZ zit daarom zeker tot de zomer in de wachtkamer. ,,Wij zijn toevallig de eerste met nieuwe plannen maar het hele bedrijventerrein gaat zo op slot en de economische schade is enorm ’’, waarschuwt Roordink. ,,Van een paar maanden uitstel gaan wij geen drama maken maar de gemeente kan ons niet oneindig aan het lijntje houden.’’

Behalve de politiek dreigen ook de woonbootbewoners nog voor vertraging te zorgen. ABZ vreest dat de bewoners naar de Raad van State stappen om de uitbreiding te blokkeren. Bewoners van zeker vier woonboten hebben bezwaren ingediend tegen het plan.

Ingehaald door concurrentie

De concurrentie die wel kippenvoer kan leveren die met de nieuwe verhittingsmethode salmonellavrij is gemaakt dreigt ABZ links en rechts in te halen, vertelt Roordink.

Volgens hem is de gemeente redelijk voor de woonbootbewoners. De huidige bewoners en kinderen mogen er blijven maar de ligplaatsen verdwijnen als ze vertrekken, was en is het plan van de gemeente.

De uitbreiding van ABZ in Eindhoven komt er hoe dan ook, is Roordink overtuigd. ,,Het kan nog even duren maar we zijn blij met onze locatie in Eindhoven. We gaan dit sowieso uitvoeren.’’