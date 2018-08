Verdachte dievegge uit Eindhoven gooit eigen poep naar agent: 'Het bleef stinken'

EINDHOVEN - Een agent die de 36-jarige Ajan F. uit Eindhoven oppakte in Tilburg moest dat bekopen met een wel heel smerige represaille. De vrouw smeet haar poep tegen zijn rug en in zijn haar.

De verdachte werd op 17 maart opgepakt, omdat ze een fles wijn zou hebben gestolen in de nachtwinkel aan de Korvelseweg. Eenmaal in een Tilburgse politiecel, sloegen agenten alarm, omdat de vrouw haar onderbroek om haar nek aan het binden was. De onderbroek werd losgesneden en toen greep de vrouw ineens in het toilet.

De agent vertelde: ,,Ik ging toen snel de cel weer uit, maar ik voelde iets tegen mijn rug.'' De vrouw had haar ontlasting naar de agent gegooid. ,,Ik voelde me vies. Ik heb nog geprobeerd mijn steekvest en mijn jas uit te spoelen, maar de vlekken bleven erin zitten en het bleef stinken.''

Draaideurcrimineel

De vrouw, een zware draaideurcrimineel, erkende dat ze de poep had gegooid. ,,Maar ze hebben mij ook wel heel stevig behandeld in mijn cel. Je hebt goede en foute agenten.'' Daar heeft de vrouw door haar verleden heel veel ervaring mee. Behalve dit strafbare feit, verweten als een mishandeling, stond ze ook nog terecht voor twee diefstallen. Én er werd nog gesproken over het uitzitten van zes straffen die eerder voorwaardelijk waren opgelegd.

De vrouw heeft waarschijnlijk last van diverse stoornissen en verslavingen. Ze laat zich echter niet helpen, aldus de reclassering. Volgens officier van justitie Alexander Koning moet de vrouw daarom nu maar worden opgenomen in een veelplegersinrichting. ,,Mocht ze dan nog niet meewerken, is de samenleving in elk geval twee jaar van haar verlost. Dat is gezien haar strafblad een prima gedachte.''