Dievegge uit Eindhoven moet naar instelling

Bouw sociale huurwonin­gen Woonbe­drijf in Lijmbeek Eindhoven begonnen

13:07 EINDHOVEN - De eerste dertien huurders voor het nieuwbouwblok van Woonbedrijf in Lijmbeek zijn gevonden, allemaal uit de buurt. Inmiddels is de verhuur ook open via de website en Wooniezie, terwijl de bouw van in totaal 42 duurzame woningen is begonnen.