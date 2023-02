Dieven stelen vijf katalysatoren in Stratum, politie noemt het 'zorgelijk maar niet alarmerend’

Afgelopen week was het weer raak. De politie vindt het zorgelijk maar niet alarmerend. Op de Facebook-pagina Buurtdeel Markt van het Gerardusplein (ruim 1400 volgers) plaatste buurtbewoner Harm Naus deze melding: ‘Vannacht, 31 januari op 1 februari is de katalysator van mijn werkbus gestolen. Ik stond geparkeerd naast een witte Tesla aan het Gerardusplein onder de kastanjebomen. Ik zou graag in contact komen met de eigenaar die daar die nacht zijn/haar auto aan de lader had staan. Ik hoop namelijk dat deze auto camerabeelden heeft.’

Vijf automobilisten bestolen

Criminelen krikken de auto’s op, kruipen eronder en zagen de uitlaat in enkele minuten met een pijpsnijder door. De eigenaren merken pas dat er iets mis is als ze gaan rijden. De katalysatoren brengen de criminelen 50 tot 100 euro per stuk op. Gespecialiseerde bedrijven zijn vooral geïnteresseerd in het dunne laagje platinum en palladium. De prijs van een kilo palladium schommelt momenteel rond de 50.000 euro. Vooral de katalysatoren van de Toyota Prius zijn volgens de politie gewild vanwege de hogere concentraties palladium.

‘Geen buitenlandse bende aan het werk’

,,Het is natuurlijk erg vervelend als jouw auto-onderdelen gestolen worden", zegt Marco van Rossum, politiewoordvoerder van de politie Eindhoven. ,,Mensen voelen zich machteloos omdat daders zelden op heterdaad betrapt en opgepakt worden.” Maar hij relativeert ook: ,,In Stratum zien we echter geen alarmerende piek in de aangiftes zoals we bij mobiel banditisme wel zien. Dan zijn er (veelal buitenlandse) bendes actief die in één nacht een groot aantal diefstallen plegen. Soms tientallen in een buurt. In Stratum zien we de laatste tijd gelukkig geen dubbele cijfers. Dat zou alarmerend zijn.”