Digitaal aangifte doen van geboorte nu mogelijk in Eindhoven

Digitale geboorteaangifte doen is sinds 1 januari wettelijk mogelijk. Maar er zijn nog maar weinig gemeenten waar ze de check van de vader of moeder in persoon hebben vervangen door een online-aangifte. Eindhoven is een van de eerste grotere steden die deze service aanbiedt. Wel moeten de ouders aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van beide moet de Nederlandse nationaliteit hebben, beschikken over Digid en een door verloskundige of arts ondertekende geboorteverklaring kunnen tonen. Als de ouders niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, moet er een Akte van erkenning kind opgesteld zijn.