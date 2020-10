Digitaal hoogste punt voor Stedelijk College in Eindhoven

En het was vanwege het coronavirus waarschijnlijk ook het eerste hoogste punt dat digitaal gevierd wordt, denkt wethouder Stijn Steenbakkers die op afstand aanwezig was. Voor hem is dit project bijzonder omdat het Stedelijk College de eerste van acht scholen is die aan de nieuwbouw begint. Bij het Huygens Lyceum aan de Rachmaninovlaan is de sloop bijna begonnen, het Novalis College begint binnenkort met de werkzaamheden voor de uitbreiding, het Van Maerlant Lyceum presenteerde de plannen onlangs en het Joris College en het Lorentz Casimir volgen later. Alleen speciaal onderwijs De Rungraaf en de Korenaer gingen het Stedelijk voor, maar dan onder leiding van de gemeente.