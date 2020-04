Digitale ‘anderhalvemeterpolitie’ in de maak; dit systeem uit Eindhoven kan toezien op coronaregels

En wie gaat dat handhaven? Toen premier Mark Rutte het nieuwe woord anderhalvemetersamenleving afgelopen week diverse keren herhaalde tijdens zijn persconferentie werd die vraag direct door velen gesteld. Want hoe gaan we dat doen straks op school, in de trein, in de horeca, de supermarkt, het ziekenhuis, de weekmarkt in Helmond en in het Philips Stadion? Een Eindhovens bedrijf denkt daarvoor een oplossing te hebben. De digitale oogjes van ViNotion zijn in staat om veel mensen tegelijk in de gaten te houden. Slimme software kan de beelden van camera’s analyseren en in een fractie van een seconde de afstand tussen personen meten.