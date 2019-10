Digitale deurbel moet Eindhovense wijk Blaarthem veiliger maken

Mevrouw Peters aan de Humperdincklaan was deze week de allereerste bij wie het deurbelletje met camera en intercom werd geplaatst. In totaal had de gemeente, die de door het rijk met twintig mille gesubsidieerde pilot samen met de politie coördineert, er honderd op de plank liggen. Nu dus nog 48 en alleen bedoeld voor mensen met een koopwoning, maar het streven is om het project ook uit te rollen naar (sociale) huurwoningen, weet John van Ochten van de gemeente. ,,We gaan proberen om extra subsidie hiervoor naar Eindhoven te halen.”

Aftrap

In het kader van de Week van de Veiligheid was burgemeester Jorritsma vrijdagochtend aanwezig bij de officiële aftrap van de pilot. ,,In deze wijk wordt veel geklaagd over overlast, onder meer van de coffeeshop hier verderop", weet Jorritsma. ,,We willen die overlast en de criminaliteit terugdringen. De digitale deurbel maakt deel uit van de wijkgerichte aanpak in onder meer Blaarthem, Vaartbroek en Oud-Woensel. Dit is slechts één onderdeeltje: meerdere kleine stapjes zijn nodig om te leren lopen. De bel vergroot in de eerste plaats het gevoel van veiligheid. En het is een handig ding: vanaf je keukentafel kun je beoordelen of je open wil doen of niet.”

Quote Mocht er iemand binnendrin­gen in je huis, heb je in elk geval de beelden nog Mevrouw Peters

Of de beeldbel ook echt gaat zorgen voor minder inbraken en andere vormen van criminaliteit, is ook voor early adaptor Peters nog de vraag. ,,Dat kun je pas na langere tijd vaststellen. Maar mocht er iemand binnendringen in je huis, heb je in elk geval de beelden nog en is de dader wellicht op te sporen.” Ze wijst op Almere, dat vorig jaar de primeur had met de digitale deurbel en waar het aantal inbraken daalde. Eindhoven is de tweede stad die meedoet met de pilot. Peters rekent op een afschrikwekkend effect. Er zijn nogal wat jongeren die in haar buurt op straat staan te blowen. Ook is er overlast van zwerfvuil en wildplassers. ,,Misschien schrikt het hen ook af”, zegt ze hoopvol.

Opsporing

De videobeelden kunnen -als de bewoner een abonnement afsluit- ook worden opgeslagen in een databank en worden teruggekeken. Dat kan handig zijn, na bijvoorbeeld een inbraak of ander incident. Als de eigenaar dat wil, kunnen de beelden ook gedeeld worden op de website van de politie ‘Camera in beeld’.

Politieagent Paul van Dijk: ,,Dat materiaal kan heel goed van pas komen bij de opsporing van strafbare feiten. Dat doen we nu al veelvuldig. Maar in elk geval heeft zo'n digitale bel een afschrikwekkend effect op mensen met kwade bedoelingen.”