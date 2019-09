Digitale prikbord Meerhoven in Eindhoven groeit hard

Ennatuur­lijk weer voor rechter over aansluit­kos­ten warmwater in Eindhoven

16:23 EINDHOVEN - Ennatuurlijk moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden over de dubbele aansluitkosten die de warmteleverancier berekent aan klanten van de stadsverwarming in Meerhoven en Eindhoven-Centrum. Dat kan Ennatuurlijk zo’n 10 miljoen euro of zelfs meer kosten.