Digitale vrijmibo voor Rode Kruis vanuit Eindhovens café

Hef thuis met zijn allen het glas en proost op een betere toekomst, is de achterliggende gedachte van de digitale vrijdagmiddagborrel die vrijdagmiddag 27 maart om 17.00 uur van start gaat en live uitgezonden wordt op de site vrijmibotegencorona.nl . Het is tegelijkertijd een actie voor het Rode Kruis.

Artiesten

Het digitale evenement is bedacht door Emile Peels en wordt geproduceerd vanuit café Publiek op de Markt in Eindhoven. Ook hier worden de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in acht genomen: ,,Drie mensen zijn bij de productie betrokken, zij zorgen ervoor dat de beelden op de site worden gestreamd. De artiesten die we bereid gevonden hebben om mee te doen, doen dat allemaal vanuit huis.” En dat zijn niet de minsten, aldus Peels. Naast DJ Jean, the Partysquad en Mental Theo doen ook Dries Roelvink, Hans Kazan, Robin Albers (Jaydee) en Ilja Gort mee.