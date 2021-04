Dilano uit Eindhoven staat zonder ervaring in finale van modellenwedstrijd: ‘Het lag niet in de planning’

EINDHOVEN - Een droom om model te worden heeft Dilano de Kleijn uit Eindhoven nooit gehad. Toch staat hij zaterdagavond in de finale van Misters of the Netherlands. En hij is niet eens echt zenuwachtig.

Dilano werd benaderd door de organisatie, omdat ze zijn foto's op Instagram hadden gezien. ,,Dat was best grappig. Een carrière als model lag helemaal niet in de planning. En nu sta ik gewoon in de finale.”

In het dagelijks leven is de 22-jarige Eindhovenaar accountmanager bij SVEA Solar, installateur van zonnepanelen. Nu is hij druk bezig met de voorbereiding van de mister-verkiezing. ,,Ja, ik ben wel weer aan het turnen. Dat doe ik al sinds mijn elfde jaar, maar het was even weggezakt door corona.” Dilano is volgens eigen zeggen ‘flink gegroeid, fysiek en mentaal'. Hij had geen ervaring als model, had nog nooit op de catwalk gelopen en moest leren met fans om te gaan.

Geen vleeskeuring

De finale van Misters of the Netherlands vindt plaats in de Garden of Amsterdam in de Arendshoeve. De verkiezing is live te volgen via Facebook. ,,Nee, een vleeskeuring wil ik het niet noemen", zegt Dilano. ,,Het is een totaalplaatje. Alle finalisten worden beoordeeld op uitstraling, omgang met fans, hoe we de wereld kunnen verbeteren, bijhouden van social media. Ik probeer een voorbeeld te zijn en wil laten zien dat als je hard werkt, je alles kan bereiken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt.”

Dilano heeft inmiddels al heel wat fotoshoots en interviews achter de rug. In december werd hij tijdens een shoot in zijn hand gebeten door een boa constrictor. De slang schrok van de fotograaf. Van die beet heeft hij geen last meer, hoewel het op dat moment flink pijn deed.

Als Dilano zaterdag eerste of tweede wordt, dan kan hij meedoen aan Man of the World in Manila. En stél dat hij dan wint? ,,Dan ga ik de wereld rondreizen.”